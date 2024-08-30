民眾黨批搜索逾越偵查範圍　北檢堅稱合法

民眾黨中央黨部所在大樓外觀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。民眾黨質疑搜查黨部是否逾越偵查必要範圍？北檢回應，都是依法、合法程序，絕無逾越必要範圍情事，也無實施拘提等強制處分。



對於民眾黨遭到搜索，民眾黨“立法院”黨團總召、民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌今日下午在記者會指出，今日廉檢抵達黨部搜索時，黨部人員表示黨部內並無柯文哲辦公室，檢調人員仍執意入內進行摸索式搜索，用意費解，並質疑檢調人員搜索黨部究竟憑哪些具體事證，所謂正當性與必要性又為何，呼籲司法應以證據公正辦案，勿逾越偵查必要範圍。



台北地檢署對此發出聲明回應，檢察官率隊至柯文哲住處搜索時，是依法向法院合法取得搜索票，罪名為圖利罪，柯文哲在搜索過程沒有抗拒，並願配合檢廉到案接受詢問，也沒有實施拘提等強制處分。



北檢說明，本案屬於社會矚目案件，持法院核發的搜索票依法執行搜索。至於民眾黨部分，並非搜索中央黨部，而是局限於柯文哲辦公室，強調偵查過程中一切遵照正當法律程序，嚴守偵查不公開作業辦法，絕無逾越必要範圍之情事。



北檢強調，沒有拘提柯文哲等被告，未有拘束人身自由情事，檢方是依據正當法律程序，依法實施偵查作為，並嚴守偵查不公開作業辦法相關規定，絕無逾越偵查等情事。



針對北檢說法，民眾黨再發出聲明痛批，北檢說搜索民眾黨中央黨部係僅侷限在柯文哲主席辦公室，此乃一派胡言。首先柯文哲在中央黨部根本沒有辦公室，同時在今早搜索前，民眾黨秘書長周榆修已明確告知檢方人員中央黨部並未設主席辦公室，北檢卻仍於中央黨部辦公室進行摸索式的搜索，特此澄清，請北檢不要公然說謊，並說明究竟搜索目的與正當性為何，切勿自我踐踏司法公信力。