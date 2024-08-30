綠議員曝柯P有下個未爆彈　也與威京集團有關

檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，清晨搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處，近午柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電／檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。外界臆測是否有下一個未爆彈？民進黨籍台北市議員簡舒培、許淑華分別認為，第一漁果市場工程得標廠商中華工程是威京集團旗下公司，尤其柯文哲減項發包後，中工得標，是否也有圖利問題，恐需被檢視。



簡舒培認為，第一漁果可能和京華城案相關，因為營造廠商就是威京集團旗下的中華工程，尤其柯文哲減項發包後，中工得標，但是合約裡面直接寫白未來會追加新台幣50億元，如果市府沒有追加就會被告，“等於免費送中工50億工程，這到底有沒有圖利？”



簡舒培指出，尤其第一漁果多蓋的空間是和批發市場無關，不是做餐廳就是空中花園，但合約就是寫減項發包，所以一定要蓋回來，導致台北市長蔣萬安一定要埋單，無形中就是圖利中工，“柯文哲這件事情也會被檢視。”



民進黨台北市議員許淑華也認為，第一漁果和中工有關，檢調應該也會同步搜索，且議員鍾小平也提告，就是併案調查；另外，台智光案，就是中間為什麼要簽子約，“一個議員不可能神通廣大到掌握所有局面。”在相信市府官員之下，他們是什麼情況下被訂出單價？這件事情也有待調查。



台智光案，即指台北市議員陳重文疑似收受監視器廠商賄款遭羈押，衍生出柯文哲任內台北市政府與台智光公司簽訂的警局監視器專約上，簽下子約，被疑為不平等的“肥約”。