“監院”糾正“農業部”進口雞蛋調度監管失責

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北8月30日電／因應台灣雞蛋產量不足，“農業部”於2022及2023年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計劃，執行過程引發諸多疑義。“監察院”30日公布，針對“農業部”監管失責提出5項糾正、6項檢討改善意見，其中2項分別移送檢調單位及“財政部”查處。



“監委”田秋堇、葉大華及蔡崇義30日下午在“監察院”召開記者會，說明“監察院”針對“農業部”啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計劃，爆發超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，糾正“農業部”。



“監委”調查後發現，“農業部”委由財團法人中央畜產會辦理上開計劃過程中，畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失。“農業部”有失監管之責，共計對“農業部”提出5項糾正，其中1項移送檢調單位查處。另對於雞蛋價格查核機制及計劃執行程序有諸多瑕疵等，對“農業部”及畜產會提出6項檢討改善意見。



至於案關民間公司商業關係及疑似短報進口稅款部分，“監委”表示，這部分移請檢調單位及“財政部”查處；相關人員違失責任部分，因檢調仍在偵辦中，“監察院”也將另案處理。



“監委”指出，案經調閱相關卷證及約詢相關人員後發現，畜產會於2022年受“農業部”委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計劃，在超思公司尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購作業；且該會對於超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫“履約情形確認書”核對購買數量。



另2023年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立的報價文件，分批向該會請款，違反合約規定；畜產會未確實核對超思所提交易憑證正確性，逕依超思提供的錯誤單據如數支付款項；“農業部”疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7000多萬顆，也未察覺台灣雞蛋產量已逐漸回穩，致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計新台幣9130萬元等。



田秋堇、葉大華及蔡崇義表示，針對上述5項嚴重違失糾正“農業部”。全案經“監察院”財政及經濟、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審議通過。



除了上述糾正事項，有關畜產會購買進口雞蛋的價格問題。“監委”指出，有關2022年購買日本雞蛋的價格，畜產會與日方代理商（同超思聯絡人）僅透過電話確認價金後，便逕行採購，未行簽陳議價、訂定採購價金範圍作業，難杜外界爭議，確有欠當。



另有關2023年購買巴西雞蛋的價格，畜產會2023年4至7月共向超思公司採購8679萬3840顆雞蛋，平均每顆進口雞蛋花費新台幣7.73元，相較同時期台灣產地價格每顆多出3.37元，尚未超出“2023年雞蛋緊急調度計劃”（含追加）編列補貼每顆進口雞蛋3.6元差額額度。但“農業部”於畜產會採購進口雞蛋時，也無相關價格查核機制，致專案進口雞蛋以來，外界屢生蛋價差額補貼風波。



“監委”指出，為因應未來禽流感或其他天災致雞蛋供需失衡的緊急狀況，“農業部”應建立完善價格審查制度，以釐疑義。“農業部長”期來有關產銷平衡政策緊急應處計劃，往往於計劃未核定前，即指示畜產會先行緊急處理，且此次執行採購蛋品相關作業，畜產會執行2022或2023年進口雞蛋冷藏倉儲及拖櫃等作業時，未循政府採購法規定即逕行委託廠商。



“監委”表示，“農業部”疏於與“衛福部”共同研議進口蛋品洗選作業關於有效日期的明確規範，以及“農業部”與“衛福部”針對“新鮮殼蛋”加工製成“冷凍液蛋”的原產地（國）標示，分持不同認定標準。致業者將逾34萬公斤的冷凍液蛋原產地誤標為“台灣”等情，“監察院”均提出調查意見，要求“農業部”等機關檢討改善。

