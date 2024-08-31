劉德海語中評：沙利文訪華想穩住民主黨選情

劉德海受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月31日電（記者 黃筱筠）美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在美國大選前訪華，進行新一輪戰 略對話。台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，蘇利文在美國大選前訪問中國，可以觀察到民主黨未必真正領先，民主黨擔心選前有任何風吹草動，都可能影響選情，對於民主黨提名的賀錦麗不利，希望穩住情勢。美國希望下一屆元首是強勢領導的人，特朗普還是有機會。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



沙利文27日抵達北京，進行為期三天的訪問，為拜登政府的國家安全顧問首次訪問中國大陸。沙利文並於27、28日會見中共中央政治局委員、中央外辦主任、中國外交部長王毅。



劉德海表示，現在美國沒有一艘航母停留在台海區域，都出去了。如果台海、南海這裡發生戰事，美國無法馳援。加上日本現在天災也多，也顧不上台灣。發生事情美國沒有馳援，面子掛不住，世界霸主做不了。



他指出，拜登政府上任3年多，想塑造美國是一個自由民主國家龍頭領導地位，故意形塑新冷戰格局。同時美方也希望避免發生戰爭，因此，中美戰略對話非常重要，希望危機沒有出現前能掌握情勢、控制情勢，“美國無法再因應一場戰爭，所以要管控台海危機”。



他也說，拜登即將下台，之後情勢跟沙利文也沒有太大關聯性，安排拜習會意義也不大，拜登都要下台了，接著會是新的領袖，拜登絕對不會再是美國總統，沙利文此行著重在管控，希望讓民主黨贏得大選，這是訪華最重要的任務。



美國大選前台海情勢緊張？劉德海指出，選前台海情勢若緊張對賀錦麗不利，若台海衝突美國無法管控，當然怪罪現在拜登政府。共和黨在提名特朗普參選時公布黨綱，並沒有寫到任何關於台灣。民主黨則講得很清楚依照《台灣關係法》與“六大保證”等。但是若台海真的發生衝突要派兵嗎？要介入嗎？可能性不大。美國民主黨不想這個時候，發生任何事情對現任政府不利。加上現在台海是戰略空虛，不能發生衝突。目前形勢是危機不是在中東、俄烏戰爭，而是在台海或是南海，因為美國戰略空虛。

