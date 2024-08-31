賴只能過境夏威夷？劉德海：比阿拉斯加好了

劉德海接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月31日電（記者 黃筱筠）賴清德520上任至今還未出訪，傳出美方只願讓步到夏威夷過境，這是否對賴清德不信任？台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，現在美國正在大選，美方何必找自己麻煩，“人家在忙，沒空管你”，美國也怕招惹中國，怕台灣藉此過境找麻煩。



他也說，現在大選前美國願意讓賴清德過境夏威夷已經不錯了，“還沒有讓你過境阿拉斯加，已經算好了”。阿拉斯加跟台灣根本沒有關聯性，夏威夷至少還是美國軍事基地，跟台灣還有一些關聯性。



傳出賴清德近日規劃上任的首次出訪，美國僅同意過境夏威夷。“總統府”發言人郭雅慧日前表示，賴清德目前並無出訪安排，何來所謂過境計劃，而“讓步說”也不確實。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海指出，美國大選11月就要投票，何必找自己麻煩，大家都在看誰會贏，要增加多一點票，“誰有時間管賴清德”，“美國在忙，哪有空招待你”，美國也怕招惹中國，怕台灣來找麻煩。美國現在只想要平順把選舉選完，台灣目前不能再出問題。台灣這時候還要找美國麻煩，人家家裡辦重要事情，加上台灣其實對美國來說也不是真的這麼重要。



劉德海也說，如果讓賴清德在選前進入美國本土那更麻煩，更何況賴當副手時，去年就來過了，美國會想去年都來過，你去年要的都給了，現在美國大選緊要關頭還要來。拜登馬上要卸任，下任美國總統還不知道是誰，現在美國願意給賴清德過境夏威夷已經不錯了，“還沒有讓你過境阿拉斯加，已經算好了”。阿拉斯加跟台灣根本沒有關聯性，夏威夷至少還是美國軍事基地，跟台灣還有關聯性。