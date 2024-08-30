賴提劉靜怡任大法官　她曾質疑蔡博士論文

大法官被提名人劉靜怡有網友提出她曾經批蔡英文論文。（照片：府方提供） 中評社台北8月30日電（記者 黃筱筠）“總統府”今天召開“司法院”正、副院長與大法官被提名人記者會，除了副院長被提名人姚立明曾遊走三個政黨遭到質疑，其中還有一位大法官被提名人、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡也被挺蔡英文網友質疑，過去曾跟著前台灣大學新聞研究所教授彭文正質疑過蔡英文博士論文。



劉靜怡在2019年曾在臉書貼文指出，蔡英文論文為什麼放在台灣博碩士論文這個系統內呀？有點怪吧？這個系統不是專收台灣的學位論文嗎？蔡英文這個學位不是台灣頒發的呀。



劉靜怡也曾在新冠疫情期間，質疑前“衛福部長”陳時中有關防疫“天網”所蒐集的資訊，為何是在蒐集後28天就要銷毀。她之前也因為民進黨政策會執行長王義川自曝“人流分析”的爭議，多次發文痛批對方“蠢到爆表的地步”。



劉靜怡也曾向台大醫院調閱前台北市長柯文哲任職期間進行無心跳者器捐摘取資料，遭到拒絕後提起行政訴訟，最後最高行政法院判決台大醫院應提供。



“總統府”說，劉靜怡長期在台灣大學及“中研院”從事“憲法”、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。她也曾多次參與“憲法法庭”重大“釋憲”案件，例如，擔任2022年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。



“總統府”介紹說，劉在國際學術參與也表現亮眼，目前擔任人工智慧國際組織GPAI專家職務，從事跨領域研究與專業諮詢，其學術研究成果有助人工智慧時代個人資料及隱私權之保護。