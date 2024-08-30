京華城案檢方精銳盡出　對上王牌律師團

台北地檢署忠組主任檢察官江貞諭（右一）領軍搜索民眾黨主席柯文哲家。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。台北地檢署領軍的檢察官江貞諭曾辦過馬英九涉嫌教唆洩密案，柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲請的辯護律師也是豪華陣容。其中沈慶京委任的律師越方如曾在特偵組辦過陳水扁洗錢案，可謂強強對決。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、沈慶京、居中牽線的應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。



檢廉方面，台北地檢署由“天下第一組”之稱的忠組主任檢察官江貞諭領軍，與承辦的檢肅黑金專股檢察官林俊言、檢察官姜長志，偕同廉政署副署長林漢強等，30日上午到柯文哲家進行搜索。柯文哲中午出面要受訪時，姜長志一度要制止，柯怒言“不行，我有話要說”。柯短暫受訪時，江貞諭卡進來要柯“請上車”，柯怒回“不行，除非妳把我帶走”，江無奈疑似瞪了柯一眼。



江貞諭29日甫正式上任北檢忠組主任檢察官，司法官42期，曾辦過馬英九任內“檢察總長”黃世銘洩密案、中信金內湖購地弊案、兆豐金控案，震驚社會的台鐵普悠瑪翻覆事件，也是時任宜蘭地檢署主任檢察官的江貞諭承辦。



負責柯文哲京華城、北士科、萬華果菜市場圖利案的，是檢肅黑金專股檢察官林俊言。原本由北檢借調到高等檢察署，2023年8月回到北檢，此次與江貞諭從愛組一同轉調到忠組，曾辦過阿格斯交易所賣假基金吸金19億元新台幣案，專辦貪污治罪條例。



辯護律師方面，柯文哲的委任律師為鄭深元、陸正義，其中鄭深元是前特偵組檢察官轉任。