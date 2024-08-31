劉泰廷：無論誰繼任日首相　台灣議題均保守

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月31日電（記者 方敬為)日本自民黨將於9月改選總裁，9月27日投開票，勝選者將擔任日本下一任首相。中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，目前有意參選者眾多，先前被視為熱門人選之一的眾議員、前防衛大臣石破茂訪台，對台海議題的發言相對保守，引起關注。他判斷，主要是受到中美關係變化及美國大選的影響，換言之，無論最後是由誰繼任首相，短期內對台灣議題都將採取保守態度。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



日本首相岸田文雄不再尋求自民黨總裁連任，其任期將於今年9月屆滿，自民黨預定將於9月12日發布告示，擬於9月27日投開票，屆時將選出新任總裁並繼任日本首相。目前黨內有逾10人有意參選，根據日本媒體民意調查，誰最適合在“後岸田時代”擔任自民黨總裁，結果顯示，前環境大臣小泉進次郎最受青睞、其次是自民黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當大臣高市早苗名列第3。



石破茂今年8月13日率領“思考日本安全保障議員之會”訪團訪台，並拜會賴清德，但對於媒體追問，若兩岸爆發衝突，未來的日本首相是否應該協防台灣？石破茂僅稱，現在希望全力以赴去思考如何避免這個事態的發生，要是兩岸當真爆發衝突，日本應該如何應對，他不好在這邊做出回答。態度保守，引發關注。



劉泰廷表示，日本事實上除了前首相安倍晉三有表態“台灣有事等於日本有事”之外，後續繼任的首相在兩岸台海議題上，都不再有如此明確的宣示，其實安倍的論述也是在卸任之後，代表在日本首相任內，還是有所謂的包袱存在，這對應到有意角逐日相的石破茂的表現，其態度保守並不足為奇。



劉泰廷指出，在位者的發言不是只代表個人立場，而是國家政策及方向，這涉及到國際關係，日本雖然在安全方面傾向美國，但是在地緣政治及經貿方面又脫離不了中國的影響力，牽涉到台海兩岸議題，尤其是台灣的言論，必然得謹慎為妙。