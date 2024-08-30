陳佩琪抵北檢復訊不發一語　2男子大罵柯

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪抵達北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。陳佩琪晚間7點41分自廉政署以證人身分被偵訊後，抵達台北地檢署復訊。現場有2名中年男子在北檢抗議狂罵柯文哲貪污。



陳佩琪在2名女性廉政署人員陪同下抵達北檢，面對媒體提問“還是證人身分嗎？累嗎？有談什麼京華城事件？”陳戴口罩不發一語，廉政署人員手搭著陳佩琪上樓復訊。



另外有2名民眾在北檢抗議，痛罵柯文哲貪污多久，又不是今天才貪污，要賴清德上任才辦，北檢檢察官、警察、媒體都睡著了，等語。網紅“館長”陳之漢等支持者並未來。



大批媒體繼續守後，等柯文哲、前台北市副市長彭振聲等到北檢。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。