白營怎麼辦？林育先：“繼續走，不要怕！”

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月31日電（記者 蔣繼平）民眾黨黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波遭檢調搜索並帶回約談，政治獻金風暴更延燒20天，士氣大受打擊，2026怎辦？民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，2022曾有謎思要靠政治明星，但事後看來要讓自己變成發光體，尤其南部一直都是艱困選區，政治也從來不是順風，並不會因為柯被打成這樣就停下腳步，地方黨部角色就是凝聚士氣培養服務團隊及人才，樂觀進取，逆風前行。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



地方是否會擔憂2026怎麼選？



林育先表示，短期來看對地方選舉基本上當然會有影響，不過，個人形象很重要，因為脫離北部，柯文哲的影響力會減弱，甚至南部選舉基本上沒有所謂空氣票，一定要靠自己勤走，不能衹有靠素人單槍匹槍去闖，必須要創造人際互動網絡的連結性還有建立服務量能，這很重要。



林育先表示，說真的，2022地方選舉很多民眾黨的人都是第一次參與選舉，會有謎思，希望藉由知名人物來拉抬聲勢，但以最後選舉結果來看，脫離雙北，要想辦法讓自己要成“發光體”，不能再期待有“大太陽”照射，尤其2026民眾黨要廣推村長里長參選人，更需要靠自己發光發熱，照亮大家，才會有當選機會。



是否會影響民眾黨在地方找人出來選？



林育先表示，短期一定會影響，但事在人為，基本上民眾黨立場是讓人民有新選擇，有別於藍綠兩黨，且包袱沒那麼重，政治議題比較沒有框架，可以運用新思維，讓人有發揮的舞台。短期衝擊陰霾很重，但地方黨部的小草組織要持續架構，維持凝聚力很重要，下一次是地方選舉，人民會看的點是到底能為地方做甚麼，可以為人民做甚麼？

