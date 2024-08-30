柯文哲將赴北檢　柯黑、民眾黨幹部零星到場

網紅“四叉貓”劉宇（左一）與柯黑粉絲們合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。陳佩琪以證人身分到台北地檢署復訊，眾人等候柯文哲等人。晚間9點，零星的柯黑到現場，包括網紅“四叉貓”劉宇，另外民眾黨組織發展部副主任林昭印也有在場，未有衝突。



柯文哲、前台北市副市長彭振聲因涉及京華城圖利案，被帶到廉政署偵訊，陳佩琪、彭振聲的妻子謝女2人被以證人身分也到廉政署偵訊。陳佩琪是最早晚間7點41分在2名廉政署人員陪同下到北檢復訊。



大批媒體在現場等候柯文哲等其他3人，此時有名黑衣中年男子、北檢的“常客”不斷在外叫罵柯文哲、北檢、媒體，眾人未予理會。到了晚間9點左右，中評社與中天記者注意到民眾黨組織發展部副主任林昭印也在北檢內，上前詢問狀況，林昭印說仍相信柯文哲是清白，會清白地離開北檢，另外也不會有柯粉小草來，不會去動員，網紅“館長”陳之漢也不會來，不造成檢警困擾。



四叉貓劉宇也到場，與多名年輕的柯黑一起合影、打招呼，還有身障的柯黑專門也來跟劉宇寒喧。



劉宇受訪表示，他早上就有去柯文哲家看熱鬧，柯文哲現在在廉政署，他很開心，大家要慶祝、吃東西，接下來柯文哲會到北檢，當然是一定要來等地，要見證這歷史的一刻。過去民眾黨籍新竹市長高虹安涉貪他也來北檢，柯文哲當然更要來。



劉宇說，柯文哲來北檢復訊後，他就會走，應該會弄很久，當然明天有空也來，柯文哲應該會準備籌交保釋金之類的吧。媒體問是否有話對柯文哲說？劉宇揶揄說“阿北加油，我們挺你，館長說有百萬小草，結果館長直播又說不記得這件事，不帶隊、沒人來”，他就來看熱鬧。另外他還要謝謝柯文哲讓他連續4周、1個月的上節目通告費賺飽飽，可以買iPhone 16手機了。