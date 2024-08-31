柯文哲落難　洪秀柱：辦案單位要用證據說話

國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月31日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率圖利案，30日上午被檢廉單位搜索住處並帶回偵訊。中國國民黨前主席洪秀柱對此表示，她覺得非常遺憾，辦案單位要一分證據說一分話，依法行政，而不要因為政治背後有一股力量，藉此機會有所作為，這不是外界願意看到的事。



檢廉偵辦京華城案，30日早兵分多路，搜索柯文哲住處和辦公室，將柯以“被告”身分帶回偵訊。柯文哲離開家門前表示，今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，“當然我非常坦蕩，我知道我沒有問題，希望執政當局清楚說明今天是有什麼證據做這個動作”。



洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，30日下午舉辦“青年成長營”第七期營隊開幕，她接受中評社訪問時對此表示，看到柯文哲和民眾黨遇到這樣的事，她覺得非常遺憾，國民黨在“立法院”其實一定跟民眾黨合作，才有辦法來監督執政的民進黨，所以當然會希望政府辦這樣的案必須講究證據。



洪秀柱說，柯文哲現在只能將對他有利的事情提出來做個說明，除了對大眾說明外，也期盼辦案單位要一分證據說一分話，依法行政，而不是因為背後有政治力量而有這樣的作為。



至於外界大多預判，“賴政府”先法辦了同黨的前海基會董事長鄭文燦，現在是辦柯文哲，接下來可能就會找國民黨要角開刀，這樣的劇本似乎正在進行中？



洪秀柱說，如果劇本真如外界所傳的這樣上演，賴清德因為是少數“總統”，而想利用這樣的方式去樹立權威，做出一些讓人覺得不可思議，或者太過分的事情，最後選民是會反彈的。



洪秀柱強調，所以一切事情還是要依法行政，要按照正規來做，而不是挾怨報復，這非常不好，也相信國民黨人士只要行得正，坐得直，就不怕會有這樣的事情發生。