洪秀柱：賴用新兩國論決定台灣未來非常危險

國民黨前主洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月31日電（記者 張嘉文）賴清德執政滿百日，未來兩岸關係發展走向？中國國民黨前主席洪秀柱向中評社表示，賴清德上位後用完全違背“憲法”的“兩國”互不隸屬論述來決定台灣的未來，這是一件非常危險的事情。



洪秀柱認為，只因為賴清德的一念之間，台灣現在已面臨走向幾乎要毀滅的道路，這實在不是一個領導人應有的作為，賴如想挑釁對岸，真的該想一想台灣有沒有這個能力，否則就是犯大忌。



洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，30日下午舉辦“青年成長營”第七期營隊開幕式。



洪秀柱在會中接受中評社訪問，談到接下來的兩岸關係，她說， 賴清德真如他自己所說，是個務實“台獨”工作者，坐上大位後，就毫不考慮的用“兩國”互不隸屬這樣的“新兩國論”定調兩岸關係，用這種理論來決定台灣未來，是非常危險的一件事。



洪秀柱表示，賴清德既然是投票選出來的“總統”，總是該為2300萬人民的生路、生計以及安危多著想，很多事情不是肆意妄為，或他認為怎麼樣都可以，必須思考付出的代價是什麼？千萬不要將台灣搞到生靈塗炭。



如果此狀況持續下去，洪秀柱說，最起碼發生擦槍走火的意外，引發不可預測的結果就會變多，這是我們不能承受的，想要挑釁對岸前，應該瞭解自己有多少能力。



另外談到賴清德30日公布的“司法院正副院長”和大法官人選名單，被批評是酬庸，洪秀柱表示，賴清德的用人，就是大家體會到一人得道雞犬升天的道理，司法是嚴肅且重要的事情，尤其是大法官，如果這些被提名人，連“中華民國憲法”的認知都不足，就會讓人覺得非常失望。



洪秀柱說，藍白在野陣營相加在“立法院”席次是絕對多數，因此希望接下來“立法院”對此人事的同意權上面，應該要嚴格監督，如果大法官連“憲法”都搞不清楚，甚至很多作為根本就違背“憲法”，根本就不配擔任大法官這樣重要的職位。