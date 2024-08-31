看白營危機處理　蔡育紘：柯文哲理論不管用

國民黨黨代表蔡育紘過去曾是高贊創意行銷執行長，專長於網路行銷、政治公關等部分。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月31日電（記者 蔣繼平）民眾黨主席柯文哲不僅政治獻金風暴延燒20天，還深陷京華城容積案風波遭檢調搜索並帶回約談。針對白營的危機處理，有網路行銷、政治公關專長領域及數次選戰經驗的中國國民黨黨代表蔡育紘接受中評社訪問表示，柯過去慣用的“鯊魚理論”與“瘋狗理論”並無法解決法律問題的危機，現在面對檢調偵辦能做的更有限。國民黨現況需與白營合作，除了不落井下石外，還是得用民調來檢視選民的流動，不能只用感受來評估。



蔡育紘，台北大學司法系學士。現任國民黨黨代表、高雄青工總會副總會長、同時是市議員蔡金晏辦公室主任。蔡育紘選戰經驗豐富，2006高雄市長初選、2008高雄“立委”選舉、2010高雄市長選舉、2016高雄“立委”選舉、2017黃國昌罷免案、2018高雄市議員選舉、2020大選都有參與其中。過去曾是高贊創意行銷執行長，專長於網路行銷、政治公關等部分。



以過去選戰經驗，怎麼看民眾黨這次危機處理髮生什麼問題？



蔡育紘表示，柯文哲處理媒體議題一直靠著“鯊魚理論”，意謂著當一直被攻擊、流血時，擔心鯊魚咬上來怎麼辦？只好游得比鯊魚更快，讓鯊魚追著你跑。所以柯一直形容媒體是鯊魚，所以每天出來餵一點餵一點，設法去掌握議題主導權。不過，外界也觀察柯有另一套“瘋狗理論”，意謂忠狗為了護主而去咬人，或者是亂咬人，這一點從發言系統的動作就看的出來，會有去與側翼、柯黑去對嗆的行為，好壞評價兩極。



政治獻金風暴可以延燒20天，也代表柯自詡的這一套媒體處理模式出了問題，蔡育紘表示，“鯊魚理論”與“瘋狗理論”其實並不是不管用，初期透過網路媒體去炒作議題，把所有議題拉到自己身上來主導議題，這麼做前期是有用的。但最後還是要回到問題本身來看，有沒有解決問題，讓事情步入正軌？利用在網路上炒作議題，不是極好就是極壞，並無法很中性的立場去評論事情，多半是吵一吵轉移焦點，等下一個議題產生。

