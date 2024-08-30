陳佩琪地檢署復訊後被請回　黃珊珊開車接人

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。陳佩琪在台北地檢署復訊後，民眾黨籍“立委”黃珊珊駕車前來接陳，2人面對媒體提問皆不發一語，陳並未從證人轉被告，被請回。



柯文哲、前台北市副市長彭振聲因涉及京華城圖利案，被帶到廉政署偵訊，陳佩琪、彭振聲的妻子謝女2人被以證人身分也到廉政署偵訊。陳佩琪是最早晚間7點41分在2名廉政署人員陪同下到北檢復訊。黃珊珊晚間9點多到自駕Lexus車輛到北檢，準備接陳佩琪。



黃珊珊抵達時引起現場媒體大騷動，黃珊珊穿著無袖上衣在車內駕駛座，見媒體不停狂拍，面露不悅，將車刻意向前，隨即打電話。



陳佩琪不久從2樓走下1樓，媒體追問“有信心嗎？是否有執政黨機器介入？怎麼看被造謠要逃去美國？”等語，現場混亂、媒體推擠，陳不發一語，上黃珊珊的車離開，黃不悅按喇叭，要媒體離開，旋即離去。而民眾黨組織發展部副主任林昭印、民眾黨社會發展部主任張清俊等幾名民眾黨員，在場聲援“柯文哲加油！陳佩琪加油！黃珊珊加油！民眾黨加油！”



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝女等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。



目前尚在等柯文哲、彭振聲到北檢復訊。