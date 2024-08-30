柯粉、柯黑爆衝突　互相叫罵狂飆髒話

柯黑抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。陳佩琪在台北地檢署復訊後，民眾黨籍“立委”黃珊珊駕車前來接陳後。現場柯黑、柯粉互相叫罵，引爆口角激烈衝突，警方將兩派人馬架開，未發生肢體接觸。



柯文哲、前台北市副市長彭振聲因涉及京華城圖利案，被帶到廉政署偵訊，陳佩琪、彭振聲的妻子謝女2人被以證人身分也到廉政署偵訊。陳佩琪是最早晚間7點41分在2名廉政署人員陪同下到北檢復訊。黃珊珊晚間9點多到自駕Lexus車輛到北檢，接到陳佩琪。



此時現場數十名柯黑，不停叫罵說“陳佩琪、柯文哲一家貪污！兒子柯傅堯躲在日本！”有黑衣青年柯粉看不下去，對著最大聲的中年婦女柯黑狂罵髒話，並說來打架，靠近女子。女子依舊痛罵“小草去死！”等語。而其他零星的柯粉較為含蓄，在北檢的對面看。



警方見狀將兩批人馬架開，另外數名民眾黨員也在場，等候柯文哲來北檢復訊。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝女等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。