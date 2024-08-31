江和樹：相信柯文哲清白　輪黃國昌該接就接

來自台中的民眾黨中央委員江和樹。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。陳佩琪以證人身分在台北地檢署復訊後回家。民眾黨幹部來聲援，其中來自台中的民眾黨中央委員江和樹受訪表示，相信柯文哲清白；被問到是否贊成民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌接任主席？江說，輪到黃的話該接就接。



柯文哲、前台北市副市長彭振聲因涉及京華城圖利案，被帶到廉政署偵訊，陳佩琪、彭振聲的妻子謝女2人被以證人身分也到廉政署偵訊。陳佩琪是最早晚間7點41分在2名廉政署人員陪同下到北檢復訊。黃珊珊晚間9點多到自駕Lexus車輛到北檢，接到陳佩琪。



眾人等候柯文哲等從廉政署到北檢復訊，數名民眾黨幹部還有自發性的柯粉小草來聲援。民眾黨組織發展部副主任林昭印、民眾黨社會發展部主任張清俊、民眾黨籍台中市議員、台中市黨部主委江和樹等也來。



江和樹受訪表示，他是來聲援接應柯文哲，相信柯文哲是清白，就等結果。是否有執政黨的機器介入？江說，這媒體們最瞭解，台灣司法要辦就快辦，辦很快，連政論節目的名嘴都能提早知道30日上午7點會到柯文哲家搜索，都能知道檢廉的行動。



對於資深媒體人周玉蔻爆料陳珮琪本來預計要到美國，江和樹說，就是造謠，本來柯下周就還會在台灣接日本、新加坡外賓，哪有家人去什麼美國。民眾黨基層覺得有罪就快辦啊，但他們相信無罪。看到有支持者來，小草是理性、不會去對抗，相信司法還清白。



記者追問，中評會如何處理柯文哲？是否支持黃國昌領導當主席？江和樹說，中評會該怎麼處理就怎麼處理，時間若輪到黃國昌接黨主席，該當就當、該接就接。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝女等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。