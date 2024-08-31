彭振聲夫婦抵北檢復訊　柯文哲仍在廉政署

前台北市副市長彭振聲，紅橘衣者。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。而關鍵的前台北市副市長彭振聲以被告身分、彭妻謝女以證人身分，夫妻倆雙雙從廉政署，深夜11點15分抵達台北地檢署復訊，面對提問皆不發一語。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝女等2人以證人身分進廉政署，進入全案核心領域。



在陳佩琪復訊請回後，彭振聲與謝姓妻子2人深夜11點多，在廉政署人員陪同下搭乘同一台車抵達北檢。彭妻先下車，再換彭下車。記者追問“是否轉汙點證人？柯文哲清白嗎？會不會緊咬柯文哲？”彭振聲均不發一語，被檢廉人員手搭在背上前往2樓復訊。



民眾黨不少幹部與柯粉小草也到現場，數十名柯黑也到。民眾黨員討論迎接柯文哲時，要將柯黑聲音蓋過、打氣加油。



民眾黨組織發展部副主任林昭印、民眾黨社會發展部主任張清俊、民眾黨籍台中市議員、台中市黨部主委江和樹、民眾黨發言人林子宇、民眾黨2024不分區“立委”被提名人的陸配李貞秀等都到來。



李貞秀受訪表示，相信柯文哲清白，特地來聲援。被問及是否支持民眾黨籍“立法院”黨團總召黃國昌接黨主席？李說：黃國昌已經說沒有討論黨主席的問題，謝謝大家。



眾人繼續在現場等候，最後一位關鍵人柯文哲到北檢。