賴清德迫害？柯文哲凌晨抵北檢微笑不語

民眾黨主席柯文哲抵達北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，30日清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。柯文哲於31日凌晨0點39分從廉政署抵達台北地檢署，面對記者提問是否覺得“被賴清德迫害？”等問題，柯有些疲態，但面露微笑不語，被檢廉警帶上2樓復訊。



柯文哲壓軸抵達北檢，自己走下廉政署的公務車，隨後檢廉警人員手拉著柯文哲的手與背，步入北檢內。中評社記者4度高聲詢問“會不會覺得賴清德在害你？”柯文哲微笑不語，其他媒體則問“怕不怕被羈押？”、“是否司法不公、政治迫害？”、“有信心戰清白嗎？”等問題，柯文哲均不語。



柯文哲下車時看起來有些疲態，但看到大批媒體的鎂光燈與詢問，有露出淺淺地一抹微笑。



民眾黨組織發展部副主任林昭印、民眾黨社會發展部主任張清俊、民眾黨籍台中市議員、台中市黨部主委江和樹、民眾黨發言人林子宇、民眾黨2024不分區“立委”被提名人的陸配李貞秀等人夾道迎接柯文哲，大聲疾呼“相信清白！柯P加油！”從頭至尾喊到底。



柯文哲從30日中午12點多到廉政署接受偵訊，到31日凌晨0點多，已長達12小時的馬拉松、不斷電訊問。柯文哲目前正在接受北檢檢察官復訊中，柯文哲是被告身分，端看接下來是否交保、還是會被聲請羈押。

