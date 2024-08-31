彭振聲遭聲押禁見　柯文哲拒訊想離開被逮

前台北市長柯文哲拒絕夜間訊問遭當庭逮捕。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲31日遭台北地檢署約談復訊。柯文哲拒絕繼續接受訊問，且逕自想離開偵查庭，被檢察官當庭諭知逮捕，柯行使提審權進行中；彭振聲方面則被認定罪嫌重大，有勾串、滅證、逃亡之虞，遭台北地院聲請羈押禁見，暫留拘留室。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，進入全案核心領域。



陳佩琪、謝夏蕎30、31日經北檢復訊後諭知請回。彭振聲則在復訊後，檢察官認定彭振聲犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見，詳細開羈押庭的時間待北院分案後公布。事實上，北檢8月12日已對彭以被告身分傳喚，未命其交保，僅諭知限制出境、出海、住居，外界原認他已配合偵訊，怎料北檢30日再度約談他，訊後案情急轉直下，檢察官認他涉犯圖利罪嫌重大，有勾串、滅證、逃亡之虞。

