百名柯粉集結北檢靜坐　喊要帶柯文哲回家

柯粉小草集結在北檢外，拿著“綠色恐怖、司法不公”等標語，並訴求要將柯文哲帶回家。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲31日因拒絕夜間復訊，遭當庭逮捕，柯認為違反程序，被依貪污治罪條例暫留拘留室，正提審中。柯粉小草今日上午10點集結在台北地檢署外，約百人聚集，拿著“綠色恐怖、司法不公”等標語，並訴求要將柯文哲帶回家，上百警力維安，目前過程和平。



柯文哲今日凌晨0點39分抵達北檢法警室，隨後在偵查庭被偵訊到一半時，拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭諭知逮捕，柯文哲認為違反程序，程序有瑕疵，聲請提審中，被依貪污治罪條例暫留拘留室。台北地院法官暫排定上午10點20分開提審案件。



民眾黨幹部與柯粉小草從30日晚間就有數十人聚集在北檢外，與數十名柯黑對決，相互叫陣。小草今日上午10點再度集結。發起“站出來挺阿北”、“相信清白！柯P加油！”、“把柯文哲帶回家”、“綠色恐怖、司法不公、司法蒙塵、人民蒙羞、綠色恐怖、民主倒退”、“GREEN TERROR（綠色恐怖）”等口號標語。小草們男女皆有，多為20至40歲間。

