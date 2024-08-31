趙少康、林沛祥力挺謝國樑　籲投不同意票

趙少康到基隆聲援市長謝國樑，並接受媒體採訪。（照片：國民黨基隆市黨部提供） 中評社基隆8月31日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票。前中廣董事長趙少康31日再度來到基隆聲援基隆市長謝國樑，偕同國民黨籍立委林沛祥共同進行短講。趙少康表示，民進黨有意以基隆做測試，若罷樑成功，明年立法院就會遍地烽火，民進黨“輸打贏要”，這是民主嗎？能鼓勵這樣的風氣嗎？因此要給他們一點教訓，讓謝國樑阻擋民進黨輸不起的逆流。



趙少康與謝國樑在仁愛區掃街，赴兩利餛飩大王體驗基隆在地美食，並路經基隆最美的星宇航空公車站，隨後到城隍廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安。



趙少康強調，基隆市政府已在東岸商場案取得四連勝，檢方又起訴大日與前市府官員等11名被告，林右昌前發言人卻反而說謝國樑要道歉，真是笑死人。案子在張通榮離職後八年才發生，同一個人在張通榮時代沒舞弊，到林右昌時代才舞弊，到底是誰的責任？



趙少康指出，這就跟罷免謝國樑一樣，他犯了什麼滔天大罪？維護市產有錯嗎？NET甚至到現在還沒付租金，文明時代能這樣做嗎？他一路走過來，感受到群眾熱情支持謝國樑，可見公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的。他相信選民最偉大，請基隆市民站出來，投不同意票，不信公理正義喚不回！

