柯文哲不滿遭駁擬抗告　北院：10天內可提

民眾黨主席柯文哲聲請提審遭駁回。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲31日因拒絕夜間復訊，遭當庭逮捕，柯認為違反程序提審，經台北地院審理後駁回聲請，柯文哲委任律師鄭深元表示，檢廉12小時車輪戰問木可公司、政治獻金案，卻用京華城案理由逮捕柯，不排除提出抗告。北院表示，若不服裁定，依法10天內可提抗告。



柯文哲凌晨0點多到北檢，認為無法接受夜間訊問，主張拒絕，但檢察官認為不能讓柯離開，因此當庭逮捕，柯認為程序違法，向台北地院聲請提審，柯暫留拘留室。台北地院法官上午10點開庭審理至中午12點結束，將聲請駁回，全案解返北檢復訊程序。



鄭深元表示，檢廉在審理柯文哲涉犯京華城案，長達12小時多的車輪戰、疲勞轟炸戰，卻都在問木可公司、政治獻金案的事，意即辦B案、全程問A案，卻用京華城案的理由（涉犯貪污、圖利罪嫌重大，且有事實足認其有勾串共犯及證人之虞），逮捕柯文哲，柯文哲這邊將審慎提出抗告，謝謝大家。柯文哲抗壓力很強，也認為律師被車輪戰，很疲憊，應該稍作休息。



民眾黨中央緊急應變小組也發出聲明表示，對於北院駁回柯文哲提審之聲請，確與既往前例之標準迥異（參桃園地方法院2018年度聲羈更一字第10號裁定），檢察官於逮捕前並未就本案京華城實體事項訊問被告，其逮捕與刑事訴訟法第228條第四項之要件不合，本應准許提審之聲請。民眾黨尊重台北地院之裁定，並支持柯文哲主席依法救濟之權利。



北院回覆，剛駁回聲請提審裁定的部分，所指法條係為刑事訴訟法，另外關於本件聲請人柯文哲如不服本裁定，依法於送達後10天內可以提出抗告。另外關於一早很多人詢問的前台北市副市長彭振聲聲押案，迄今尚未將人跟卷送至北院。

