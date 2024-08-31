台軍方增購人攜式刺針飛彈　預算增至690億

台軍方進行刺針飛彈射擊訓練。（照片：台“國防部”發言人臉書） 中評社台北8月31日電／台灣向美採購的500枚人員攜行式（肩射型）刺針飛彈系統，依台美雙方規劃可在2025年全數交裝，但根據台“國防部”送到“立法院”的2025年度“國防部”預算書顯示，為有效反制大陸軍事威脅，美方已同意台灣提出的增購案，陸軍增購數量為1985枚，代表總計採購2485枚人員攜行式刺針飛彈，但總金額也由原先的新台幣133.7億元，暴增到新台幣690億1645萬2千元，增購的數量將在2031年全數運交台灣。



根據《自由時報》報導，軍方人士今天指出，增購1985枚人員攜行式刺針飛彈的原因，在於中國大陸不斷以軍事手段進逼台灣，大陸軍機進入台灣空域的威脅只增不減，地面部隊亟需充足數量且能機動運用的人員攜行式刺針飛彈，用以有效反制大陸威脅，可對大陸軍機或是具威脅性的無人機進行反制及嚇阻。



台灣採購人員攜行式刺針飛彈系統案，原案是採購500枚人員攜行式短程飛彈以及適當數量的發射系統丶敵我識別器，由海軍司令部統籌建案，全案總金額達到133億7千萬元台幣，海軍及陸軍各250枚，美方同意台灣提出的增購案之後，“國防部”在今年5月31日核訂將全案的期程丶數量及總金額都修訂，並將統籌建案的單位，由海軍司令部改為陸軍司令部。



根據“國防部”送到“立法院”的2025年度“國防部”預算書顯示，陸軍將增購人員攜行式短程防空飛彈1985枚丶發射系統549套以及敵我識別器549套等籌補作業，增購的飛彈丶發射系統及敵我識別器，規劃在2031年全數運交台灣。全案總金額由原先的133.7億元，暴增到690億1645萬2千元。



至於海軍在預算書中列出增購的45枚人員攜行式飛彈丶15套發射系統及15套敵我識別器，增購部分同樣是規劃在2031年交貨，但這個數量是否包括在陸軍司令部增購案之內，軍方則不予置評。