民眾黨批北檢聲明通篇硬拗、傷害司法公信力

民眾黨公布疑似違法搜索畫面。（照片：民眾黨提供） 中評社台北8月31日電／台灣民眾黨31日上午公布昨日現場監視器畫面，指控檢廉人員公然說謊，不但在私自在搜索票範圍未許可的區域翻櫃查找與本案無關文件，且未全程錄影紀錄，明顯違反作業規定，要求台北地檢署說明究竟搜索目的為何。北檢回應表示，檢察官30日上午率廉政官持法院核發之搜索票，依法執行搜索柯文哲之辦公室及使用之櫥櫃，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，絕無踰越偵查必要範圍情事。



針對台北地檢署31日的回應，民眾黨中央緊急應變小組批評北檢通篇硬拗、嚴重傷害台灣司法公信力。



民眾黨指出，30日北檢第一版聲明指稱其搜索黨部“僅限柯文哲辦公室”，31日在民眾黨出示搜索影片監視器畫面後，馬上改口是“核實確認該址黨部內是否有柯之辦公室及使用之櫥櫃”，說詞前後不一。



民眾黨表示，北檢新聞稿中指稱“檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，以確認有無柯實際使用的座位及櫥櫃，且未執行其他員工私人物品及辦公座位”，但根據調閱及公布之影像，檢廉人員確實在未經允許狀態，“擅自執行本黨其他同仁之櫥櫃，並隨意翻閱櫃中物品”，也並未見北檢所稱“依規定錄影”，北檢為何一再說謊。



民眾黨痛批，北檢說法一變再變，自曝立場反覆，已嚴重傷害司法公信力。