小草高歌黃國昌靜坐飆淚　館長轟綠放人

民眾黨委員黃國昌鼻酸拭淚。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）聲援柯文哲，民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌到北檢現場靜坐，小草高唱柯文哲的閩南語主題歌《穩穩的走》，氣氛動人，黃國昌與小草飆淚。網紅“館長”陳之漢也到場。



柯文哲被依涉貪被告身分，經廉政署12小時偵訊車輪戰後，到台北地檢署復訊，柯文哲拒絕夜間偵訊，遭當庭逮捕，柯律師不排除抗告。目前北院仍裁定解返北檢復訊。



小草今日上午10點集結北檢大門口，上百人靜坐抗議，民眾黨全黨公職進輪班到場關心致意。台北市議員來完後，黃國昌下午1點多也到場。另外陳之漢也發臉書說要來。



小草們高喊“相信清白！柯P加油！”高唱《穩穩的走》，眾人眼眶泛紅落淚，黃國昌也忍不住拭淚、提眼鏡。民眾黨秘書長周榆修也在。黃珊珊預計晚間來。



陳之漢2點到場，小草歡呼，陳之漢大罵，所有人來這會尊重法律，大家都不是動員，民進黨用非常噁心想用媒體力量摧毀民眾黨，削弱民眾黨聲音，執政百日只為剷除異己，問問民進黨籍前桃園市長鄭文燦貪多少錢？檢廉在問木可公司三小(閩南語：什麼)？京華城案柯文哲到底收錢了嗎？民進黨不辦綠、只辦異己。



陳之漢強調，柯文哲真的笨，若真的收錢早該跟他要，政論節目的混蛋都誤解、亂寫，很靠北（閩南語髒話）。希望賴清德、綠委想想這樣幹對嗎？



陳之漢與黃國昌握手致意，相互擁抱談話。現場小草拱“放人！”氣氛從感傷，變成最嗨。現場已上百人。陳之漢還希望大家人不要太多、增加警方困擾。白委陳昭姿、民眾黨籍新北市議員陳世軒都到場，陳昭姿要北檢放出柯文哲。