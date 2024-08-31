館長喊藍綠都想幹掉柯　蔡壁如也哭了

館長陳之漢接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲31日在台北地檢署準備復訊，但柯拒絕遭當庭逮捕，柯提審遭駁後，擬再提抗告。場外柯粉小草集結上百人，民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌、網紅“館長”陳之漢、台中市政顧問蔡壁如等人都到場，陳之漢受訪批藍綠都想幹掉柯文哲，他倒是請國民黨的好朋友好好想清楚。蔡壁如則在受訪哽咽泛淚。



柯文哲凌晨0點多到北檢，認為無法接受夜間訊問，主張拒絕，但檢察官認為不能讓柯離開，因此當庭逮捕，柯認為程序違法，向台北地院聲請提審，柯暫留拘留室。台北地院法官上午10點開庭審理至中午12點結束，將聲請駁回，全案解返北檢復訊程序。柯文哲的委任律師鄭深元說不排除再審慎提出抗告，北院稱10天內可依法提出。



陳之漢下午2點到達北檢外現場，與上百小草齊聚，眾人歡呼簇擁，陳之漢與黃國昌深深擁抱，蔡壁如隨後也到場與黃國昌擁抱，並也向陳之漢致意。小草怒喊“放人！放出柯文哲！司法不公、政治迫害！”等語，氣氛高昂。



陳之漢受訪表示，他來支持柯文哲的，這偵訊時間也拉太長，達20多個小時，他一直在等檢察官說柯有犯罪證據、收很多錢，卻一直沒等到，他其實也擔心柯腐化、魔化、變質，但等那麼久就是沒看到他被查到收錢，所以他決定到場。



記者詢問是否會覺得檢廉辦案速度太快，有“賴政府”介入司法可能？陳之漢說，民進黨籍前桃園市長鄭文燦被約談時都沒這麼大動作，跟柯文哲案差太多，民進黨就是為了消滅民眾黨柯文哲，證據在哪就講出來啊，當大家弱智嗎？要押的證據在哪？圖利賺了多少錢？貪污當然就去死，但到底憑什麼想押柯？



記者追問，藍綠都想搶小草支持，但小草何去何從？會支持黃國昌嗎？陳之漢說，藍綠兩邊想法都很有趣，民進黨上次選舉少了300萬票 這次想把柯文哲幹掉；中國國民黨覺得藍白不合，所以也想把柯文哲幹掉，但他要提醒國民黨，他有非常多國民黨好朋友，要好好想清楚。



陳之漢也說，這是自發性活動，就看小草們要在這裡多久，關於柯文哲抗告等動作，他都尊重。其實最近很多案子才都該一槍斃命，比如“立法院”助理貪污加班費、詐騙集團案等，多少錢找到了沒？但柯文哲貪污的錢到底在哪？證據呢？



蔡壁如受訪說，她是來幫小草加油，希望大家天氣熱，多補充水分。當媒體問蔡壁如有什麼話想對柯說？蔡壁如突然眼眶泛淚，哽咽說自己一直相信柯清廉，認識超過30年、永不變，相信柯文哲，希望柯身體狀況要保持好，柯文哲長時間偵訊，擔心身體吃不消，拜託柯照顧好自己，有強壯健康的身體、心理，她不想再回政治問題了。是否會參與民眾黨務改革？她僅說謝謝，她有必要會來陪小草、大家團結。



另外，白委張啟楷、陳昭姿、民眾黨籍新北市議員陳世軒等人都到場，接力喊話，眾人一齊怒喊“放人！”