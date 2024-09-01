蔡育紘：盧秀燕要選2028應勇於承擔黨務

國民黨黨代表蔡育紘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月1日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席選舉目前氛圍，國民黨黨代表蔡育紘接受中評社訪問表示，整體脈絡是台中市長盧秀燕要選2028，主席朱立倫在醞釀造王者角色。但關於大選候選人受否接黨主席分兩派意見。但黨務每月燒3千萬元（新台幣）、兩岸論述如何讓民眾接受都是“逃不掉、避不開、切不了”，媒體節奏也非掌握於在野黨之手，政治人物都需禁得起考驗，他個人會建議盧要選就勇於承擔提早面對。



蔡育紘，台北大學司法系學士。現任國民黨黨代表、高雄青工總會副總會長、同時是市議員蔡金晏辦公室主任。蔡育紘選戰經驗豐富，2006高雄市長初選、2008高雄立委選舉、2010高雄市長選舉、2016高雄立委選舉、2017黃國昌罷免案、2018高雄市議員選舉、2020大選都有參與其中。過去曾是高贊創意行銷執行長，專長於網路行銷、政治公關等部分。



國民黨主席將於明年8月改選，不過目前黨主席朱立倫陣營對外稱一個月募款高達新台幣3000萬。最近副主席連勝文也提到誰要選黨主席都尊重，重點是選上主席之後，要記得國民黨所有花費、需要花錢的時候，要買單。不過連勝文也強調，無論是選黨主席或是挑戰2028，都要給盧秀燕時間與空間好好想清楚，逼盧表態，這樣其實是害盧。



怎麼解讀目前黨內高層所營造的主席選舉氛圍？



蔡育紘表示，這次全代會延到11月才開，代表現在對朱、盧或誰要選都好，中常委系統尤其是非民意體系出來的，對黨務發展其實不會很在乎，很多還是會以個人利益考量，難保會出現維持現況可能會有利的想法，所以全代會往後延到11月底也是有跡可循，做個球給朱立倫，但盧秀燕很確定2028會出來選，整個脈絡是這樣。



畢竟黨主席選舉還有一年多的時間，蔡育紘表示，如果朱立倫是造王者的角色的話，對掌握議題就很重要，這時候朱就是設法帶風向，製造一些話題，讓盧秀燕拚市政以外也保持有一個話題性。

