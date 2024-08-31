柯文哲北檢重啟複訊　律師稱會盡力

民眾黨主席柯文哲委任律師鄭深元被媒體包圍堵訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲經過一番拒絕夜間偵訊的過程後，31日下午3點40多分，解返北檢重啟複訊。柯委任律師鄭深元被堵訪僅稱會盡力。



柯文哲被依涉貪被告身分，經廉政署12小時偵訊車輪戰後，到台北地檢署複訊，柯文哲拒絕夜間偵訊，遭當庭逮捕，暫留拘留室。柯文哲向北院聲請提審，認為程序違法，但台北地院駁回聲請，裁定解返北檢複訊。鄭深元雖說不排除抗告，但仍不影響北檢重啟複訊。



鄭深元下午3點39分重返北檢，中評社記者詢問“依然堅持抗告嗎？對複訊有信心嗎？會不會擔心被聲押？”等問題，以及傳出柯文哲不願交保等，鄭深元均僅說“盡力、盡力、會盡力。”隨即進入電梯，上2樓的偵查庭。於3分點40多分，檢察官、律師們都進入偵查庭，進行複訊。



複訊結果將有交保、聲請羈押禁見2種可能。若交保則等候籌保釋金；若聲押，則還要再經過閱卷、律見、開羈押庭等流程。



北檢外小草仍熱情不減，頂著35度酷熱太陽，網紅“館長”陳之漢、民眾黨籍新北市議員陳世軒等人不畏烈日，繼續守候，小草們也靜坐抗議。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，將應、沈裁定羈押禁見、進入台北看守所。指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，柯文哲、彭振聲被廉政署偵訊約談、北檢複訊，彭振聲已進入聲押環節，進入全案核心領域。