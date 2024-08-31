民眾黨批北檢公然說謊　“法務部長”稱依法

台“法務部長”鄭銘謙。（中評社 資料照） 中評社台北8月31日電／針對台灣民眾黨31日公布檢調單位到民眾黨搜索畫面，批台北地檢署公然說謊，對此，台“法務部長”鄭銘謙今天受訪表示，依照個案處理，相信北檢會依法妥適處理。



“內政部”及“法務部”31日共同主辦“‘誌過去，致未來’-平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮”，“行政院長”卓榮泰、“監察院長”陳菊、“法務部長”鄭銘謙、“法務部次長”黃世杰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘等人與會。



民眾黨質疑，北檢指揮廉政署搜索民眾黨中央黨部超出搜索範圍，北檢中午回應指出，針對柯在黨部辦公開會區域與所用櫥櫃，憑法院核發的搜索票搜索並錄影，民眾黨秘書長周榆修與律師全程在場見證也無異議，絕無違法搜索黨部其他員工私人物品及辦公座位等瑕疵。



針對民眾黨批評北檢說謊，鄭銘謙說，北檢會依法妥適處理。至於遭指控司法迫害，鄭則說，北檢有對外說明。



黃世杰表示，承辦檢察官還有檢廉的工作人員，一定都是依照法律的規定秉公處理，現在已經進入司法程序 依照正常程序處理就可以了。他強調，要尊重司法的獨立運作，期盼能查明真相。



至於是否有政治考量？黃世杰駁斥，該案從啟動偵查，媒體都有關心報導，已經進行很長的時間，偵查作為都是依照法律規定進行。



媒體也問怎麼看群眾包圍北檢？黃世杰則說，台灣經過對於民主自由的努力，現在已經是法治國家，過程中相關的關係人都有充分的權利由辯護人代理，相關法制都已經完備。他希望大家尊重程序、發掘真相。