容積率太高？蔡正元：高雄國賓更高為何不辦

高雄國賓都更容積率1142%，蔡正元說，只辦台北案明顯是政治追殺。（照片：羅智強臉書） 中評社台北8月31日電／檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲經過一番拒絕夜間偵訊的過程後，31日下午3點40多分，解返北檢重啟復訊。前“立委”蔡正元表示，現在的爭議是台北市政府給京華城的“獎勵容積率”20%以及“移轉容積率”30%有無“不法圖利”，高雄國賓都更容積率1142%，辦台北案、高雄為何不辦，“很明顯就是政治追殺和迫害”。



蔡正元表示，京華城原本是唐榮鐵工廠，屬於第三種工業區，由於時任台北市長陳水扁很清楚，台北市區向東發展因此該土地不再適合當工業區使用，於是同意變更為容積率560%的第三種商業區俗稱“商三”，但陳水扁“不法”自創附帶條件，要求京華城捐地30%蓋公園及布偶館，京華城只好照做。



蔡正元說，後來台北市長換人，有後任市長認為捐地的容積率要沒收，商3法定容積率應該打7折，只應給容積率392%，京華城就變成全台灣唯一法定容積率衹有392%的商三土地，這個轉折實在很怪異，從此種下京華城與台北市政府有名的“容積率戰爭”。



蔡正元指出，最後“監察院”糾正台北市政府，認定法定容積率應該560%，台北市政府只能認慫，確認京華城的法定容積率是560%，但現在問題來了，每一棟建築物除“法定容積率”外，還可以有額外的“獎勵容積率”和“移轉容積率”，這個獎勵容積率以20%為限，亦即只能有容積率672%。



蔡正元表示，目前京華城的規劃設計就是以672%為基礎，另外還有“移轉容積率”，最後加總不得超過1.5倍，亦即容積率最多是840%，至於“獎勵”和“移轉”雖說“法有規定”，但這個“規定”有給市政府很大的裁量空間。



蔡正元強調，現在的爭議是台北市政府，給京華城的“獎勵容積率”20%以及“移轉容積率”30%有無“不法圖利”，這就是爭論的所在，也是羅織罪狀的所在，“合法圖利人民”無罪“不法圖利商人”有罪，“民進黨當權你猜會怎麼說”？



蔡正元表示，中國國民黨籍高雄市議員邱于軒說，高雄國賓都更容積率1142%。辦台北案、高雄為何不辦，很明顯就是政治追殺和迫害！