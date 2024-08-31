陳智菡、陳之漢接力轟司法　現場氣氛升溫

左起民眾黨陸配李貞秀、黨團主任陳智菡、委員麥玉珍、副秘書長許甫到場聲援柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲31日在台北地檢署出席復訊的偵查庭中。北檢外聚集上百柯粉，有“戰狼小姐姐”之稱的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡夫婦、網紅“館長”陳之漢接力怒轟司法檢廉迫害柯文哲，現場氣氛持續升溫。另外晚間將會有民眾黨籍“立委”黃珊珊、前韓粉、前高雄鳥松里長陳清茂也將會到場聲援。



柯文哲凌晨0點多到北檢，認為無法接受夜間訊問，主張拒絕，但檢察官認為不能讓柯離開，因此當庭逮捕，柯認為程序違法，向台北地院聲請提審，遭北院駁回，全案解返北檢復訊程序。柯文哲委任律師鄭深元雖一度說不排除抗告，但在下午3點40多分，北檢偵查庭仍重啟復訊，柯文哲等人出庭。



北檢外上百名小草齊聚，民眾黨幹部接棒到來，陳之漢、民眾黨籍新北市議員陳世軒、陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨籍“立委”麥玉珍、陸配李貞秀、民眾黨新聞部主任吳怡萱等輪番到來。



據掌握，晚間將會有黃珊珊、陳清茂到場。另外原本傳出柯文哲爸爸柯承發、媽媽何瑞英、妹妹柯美蘭也會來，但確定不來，不過柯爸媽已在台北。柯粉小草疾呼“放人！還我阿北（指柯文哲）！”



陳智菡受訪痛批，今天這麼多群眾來，不只為了柯文哲，而是凸顯司法檢調偵辦已失去公平性，昨晚柯已經歷非常長時間偵訊，太過疲勞、要先休息，結果律師告訴她們說，廉政署在問京華城案，但地檢署卻問木可公司、政治獻金案，現在有兩組人馬用車輪戰方式拷問柯，這司法公平公正性何在？



陳智菡轟，為何偵訊過程中，明明偵查不公開，卻有這麼多消息對外放話？還說柯不配合檢廉，柯從一開始被搜索時都配合，但民眾黨中央黨部竟然也被搜索，搜索票上明明寫著只搜索民眾黨主席辦公空間，黨秘書長周榆修跟檢廉說不能搜索民眾黨部，檢廉卻在不是主管的民眾黨員辦公空間也進行搜索，且沒錄影、錄音，檢廉講法一變再變，全台第二大在野黨遭受這樣的壓力迫害，大家要怎信司法？原本她都不願意預設立場，但這2天明顯是有目的性、針對性辦案。



陳之漢痛批，他從下午2點太陽很大，一直待到下午4點多太陽變小，等那麼久，到底檢察官證據在哪？拿出來證明柯文哲貪污圖利啊。他要先向大家告辭，他等等晚間6點回家開直播，因為要對付現在各大媒體政論節目那些什麼XX（髒話）的名嘴，他很沒水準沒差，他不是民眾黨員，他並不代表民眾黨，他沒在怕。



柯文哲與律師等人正在偵查庭接受復訊，但據悉，柯文哲依法可2次拒絕夜間訊問，有法界人士分析，日落後就是夜間，依照今日的日落時間為晚間6點14分，柯可能再次提出拒絕夜間偵訊。關於復訊結果有交保、聲押2種。