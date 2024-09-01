旅館公會周文彬：觀光逆差大　業者遇困境

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月1日電（記者 蔣繼平）高雄市近年興起演唱會熱潮，假日遇上大型演唱會，高雄總是一房難求。高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬接受中評社訪問表示，今年“國旅”市場差，高雄是還好還能靠演唱會活動來“抓長補短”，因為觀光逆差達到兩倍實在太大了，境外旅客補不了平日缺口，對疫情解封產業復甦是很大隱憂，龐大觀光逆差、少子化缺工、產力不足、服務品質不穩定，是業者目前遇到的困境，年底恐有一波考驗。



周文彬目前擔任高雄市旅館商業同業公會理事長，也是經營超過50年的文賓大飯店董事長，文賓大飯店位於高雄市鹽埕區，鄰近駁二藝術特區。



近年高雄市掀起演唱會熱潮，據市府統計，去年辦了117場吸引139萬人潮到高雄，創下新台幣45億元觀光產值；今年1至8月已舉辦演唱會96場次，吸引超過95萬人次，創造約新台幣30億觀光產值。



對於“演唱會經濟”對高雄市區旅館生意的助益，周文彬指出，高雄有世運主場館、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心，如果是BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，湧入海內外5萬人追星，高雄絕對是爆滿，一房難求。若是全台知名歌手在高雄巨蛋開唱，吸引歌迷1到2萬人，那就不會爆滿。若是數千人小型活動，那就是周邊受益最多，譬如高流、駁二小型劇院有演唱活動時，他的飯店就會很多人。



今年暑假“國旅”市場不好，台灣人瘋海外旅遊，高雄市區的暑假平日不像暑假，旅館住房率大概就維持五成左右。周文彬表示，高雄這兩年是還好還有演唱會活動，有演唱會活動，假日就會爆滿，旅館業都是“抓長補短”，靠假日來補平日。每個家庭一年頂多海外旅遊一次要花新台幣20萬元左右，食衣住行育樂，樂是最後一個，有多的錢才會享受，當然就會排擠“國旅”市場。



根據“觀光署”統計，今年1到5月入境旅客數僅324萬次，出境旅客數則高達670萬人次，入出境人次逆差已突破兩倍，和往年同期比較，已創歷史新高。

