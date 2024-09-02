中評關注：黑熊學院觀點單一　缺正反論證

黑熊學院創辦人、立委沈伯洋親自傳授全民防衛教育。（中評社 資料照） 中評社彰化9月2日電（記者 方敬為）黑熊學院成立彰化基地，並於8月31日首次舉辦訓練課程，主題聚焦在戰爭情境的應處，促進全民防衛教育推廣，雖然活動宗旨是要讓民眾有防衛意識，並在緊急事態下有相對應技能，但翻閱課程手冊可發現，觀點相對單一，並將質疑“美國是否出兵”的論述打為“投降主義者”，同時加以反駁，整體缺乏正反論證。



由民進黨籍“立委”沈伯洋創辦的黑熊學院上個月成立“黑熊彰化基地”，並在二林鎮舉辦首場訓練營隊，吸引逾200人參加，沈伯洋親自出席授課，並邀請蕭美琴擔任開訓嘉賓，包括彰化縣民進黨籍“立委”陳素月、黃秀芳、陳秀寶、民進進黨籍前彰化縣長魏明谷、多位黨籍縣議員一同出席。



黑熊學院成立以來，以強烈的政治意識形態著稱，從彰化基地開訓典禮清一色民進黨籍政治人物即可見端倪，學院的訓練內容過去就被質疑有“訓練民兵”、“游擊隊”之虞。雖然黑熊學院對外強調，學院並非在訓練民兵，而是傳授戰時應變、避難、自我保護的技能。但另一方面，學院的教材則被中國國民黨籍台北市議員鍾沛君直指，與官方《全民“國防”手冊》之內容多處不符，可能誤導民眾。



或許是知道黑熊學院訓練內容爭議，蕭美琴在開訓典禮致詞時，先從災防技能切入，談到台灣面對天災與地緣政治挑戰，所以民眾需要具備相對應的技能，以增加“社會韌性”，並強調與賴清德提出的“全社會防衛韌性”政策呼應。



不過，實際翻閱課程手冊，訓練內容仍是聚焦在軍事層面，包括讓民眾了解現代軍事與台海戰爭樣貌，並列舉入侵的可能情境，以及戰時避難準備，戰爭情境可能會碰到事件與應對等。



課程手冊列舉攻台7個可能情境，包括“灰色領域衝突、封鎖、飛彈攻擊、奪島作戰、對台全面戰爭、混和戰與非正規作戰、帝國崛起（快打、大打、打大仗）”等。黑熊學院並逐一對可能情境分析，同時標註機率高低、危害程度、提出解方等，結論卻是以烏克蘭與俄羅斯的戰爭為範例，稱“歷史上以弱勝強的案例很多，烏克蘭就值得參考”。



教材內容表示，“依照全球火力排名，俄羅斯是世界第2，烏克蘭是世界第22，俄羅斯的整體軍力占極大優勢，原先各國都認為烏克蘭會迅速垮台，但烏克蘭在初期透過盟國支援的單兵武器，進行不對稱作戰，順利抵抗至今。”卻未提及烏克蘭的地理區位與台灣有極大的不同。



此外，教材並將質疑“美國是否出兵”的論述打為“投降主義者”，是削弱台灣人心防的“疑美論”；對於主張兩岸和平統一的論述則貼上“在地協力者”的標籤。教材整體而言缺乏正反論證，與所謂的技能傳授相比，更偏向單一觀點的灌輸，黑熊學院的爭議，由此可見一斑。