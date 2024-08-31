柯文哲遭聲押禁見　民眾黨擬緊急開會應變

民眾黨主席柯文哲律師鄭深元。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲31日在台北地檢署出席復訊的偵查庭中。經復訊後，北檢檢察官認為柯犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串共犯及證人之虞，將對柯文哲聲請羈押禁見。柯委任律師鄭深元晚間6點3分步出偵查庭，向北院提起抗告申請，鄭深元隨後與民眾黨幹部一起離開，擬緊急開會應變。



柯文哲針對當庭逮捕的程序違法提審失敗後，北檢下午3點40多分重啟復訊，歷經2小時，鄭深元晚間6點步出偵查庭，並在北院受理台填寫訴狀申請，疑申請抗告。



中評社記者追問“是提出抗告？還是二次拒絕夜間復訊？”鄭深元均不發一語，過程衹有笑說大家若繼續拍、錄他，他正在寫資料、會很為難。



接著鄭深元步出北檢，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡最先快步上前，想與鄭深元談復訊狀況，隨後黨副秘書長許甫、前韓粉陳清茂、小草挺身公益聯盟召集人等人也趕緊上前關心。鄭深元與陳智菡、許甫面色凝重，準備搭車一起離開，看似將緊急開會應變。



北檢將對柯文哲提出聲押禁見，非交保，後續將由台北地院法官閱卷、律見等過程，才會再開羈押庭。



而北檢外的小草仍繼續相挺，愈晚人愈多，等候民眾黨籍“立委”黃珊珊壓軸現身。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人已請回，彭振聲被聲押。



如今柯文哲也將被聲押，更傳出柯文哲疑似被查出不明金流，不排除從圖利罪改論較重的違背職務收賄罪方向查辦。