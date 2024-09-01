強化社群行銷　高雄綠議員黃文益談選舉策略

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月1日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部偕同民間團體舉辦“2024海灣公益音樂派對”，活動大手筆卻淡化政治味，令人好奇。民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益接受中評社訪問表示，這場主要是測試自然流量，嘗試用去年竄起的“Threads”（脆）來宣傳，看看對TA（目標客群）是否有效，年輕人是最難動員的一群，與時俱進調整宣傳手段都是考驗，調整過程要靠反覆檢證與累積，都是下次選舉的考驗。



黃文益，中山醫學大學醫學技術系、高雄大學EMBA碩士。2018年當選高雄市議員並順利連任。曾任台聯“立委”“國會”助理、綠委趙天麟服務處執行長等經驗。



暑假最後一個周末，高雄流行音樂中心前方廣場舉辦一場“2024海灣公益音樂派對”，主辦單位是民間團體“明益之友會”，協辦單位則有民進黨高雄市黨部、民進黨高雄市議員黃文益服務處，邀請年輕人喜愛的DJ、歌手，還有學生音樂社團暖場，活動從8月31下午5典儀路狂嗨到晚間10點結束，只要捐5張7、8月發票即可入場。



值得注意的是，這場活動從舞台、燈光、音響、攤位、邀請DJ歌手等等，共花了新台幣100萬元，不過卻完全沒有政治味，也沒有邀請政治人物來站台，也沒有太明顯的政黨符號，只是為了拉近與年輕人的距離，背後原因讓人好奇。



黃文益表示，以過去舉辦活動的經驗，其實年輕人是非常難動員的一群人，不像過去傳統藍綠政黨的基本盤，靠著地方組織脈絡可以動員許多人參加活動，他去年及今年母親節都在自己選區舉辦親子音樂會，主要對象都是在地民眾，藉著口耳相傳及過去建立的群組來做宣傳，就能掌握基本人數，藉由活動外擴，也可吸引高雄市民來參加。



“這場活動都是自然流量，也是一種觀察指標！”黃文益表示，這次活動他們宣傳的方式上，除了常見的臉書、LINE、媒體等管道，時下年輕人常用的IG，甚至是在去年7月Meta推出的社群平台“Threads”（脆），剛好受到2024選戰期間推波助瀾而爆紅，許多綠營政治明星都在使用，因此Threads也是這次主要宣傳的管道。



黃文益表示，年輕人愛用的通訊軟體不斷堆層出新，當然也是未來打選戰及政治人物經營的考驗，地方黨部也需要跟著時代腳步來轉型，除了政策議題要讓時下年輕人有感，經營上也要貼近年輕人，更要想辦法讓年輕人看的到你，所以每一次辦活動及宣傳，都是一種嘗試與經驗累積，透過這場活動看會有聚集多少人潮，看宣傳策略有沒有效。



民進黨各縣市黨部在暑假期間舉辦青年營隊，高雄市黨部8月19日也有舉辦“TEAM 高雄青年營”，黃文益表示，政黨經營需要持續有新血加入，不同活動的形式與呈現，背後策略都不同，除了培養認同政黨理念的年輕人，未來宣傳方式也要讓年輕族群看的到，宣傳效果才有用，目標都是瞄準2026及因應未來選舉形態不斷做改變。