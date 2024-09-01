把握暑假最後周末　綠辦音樂派對拉近年輕人

“2024海灣公益音樂派對”由民進黨高雄市黨部偕同民間團體“明益之友會”舉辦，吸引不少年輕人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月1日電（記者 蔣繼平）把握暑假最後一個周末，高雄流行音樂中心的海風廣場有一場“2024海灣公益音樂派對”，由民進黨高雄市黨部偕同民間團體“明益之友會”舉辦，捐5張發票即可入場。活動找來DJ、歌手等年輕人喜愛的卡司，晚間開場湧入許多年輕族群，活動方雖有政黨背景，卻淡化政黨色彩，就是為了拉近年輕人。



民進黨高雄市黨部8月31日偕同民間團體“明益之友會”舉辦一場“2024海灣公益音樂派對”，地點在高雄流行音樂中心的海風廣場，活動時間從下午5時暖場，6時正式開場，一直到晚間10時才結束。民眾只需要帶5張7、8月發票就可免費進場，發票將捐給社團法人台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心及社團法人高雄市自閉症協進會。



攤開音樂派對卡司名單有三位百大DJ，分別是DJ Hannah（漢娜）、DJ Swallow（妖嬌）、DJ XIN（李小星），還有獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體“影子計劃”、最火熱的新生代歌手徐晧程等。Molynn 派對樂團、鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls，加上超人氣主持人MC-JT。



民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益表示，呼應民進黨主席賴清德期許各縣市黨部主委肩負更多社會責任，所以希望透過結合公益與音樂的音樂派對豐富城市生活，吸引年輕人參與，並透過捐發票換入場邀市民支持公益。政黨須與人民站在一起，落實黨部公益化，也希望扮演媒介角色，推介高雄市民好音樂、好表演。



活動算開放式場地，前後各有一個入口，並安排工作人員協助民眾捐發票或隨喜樂捐，舞台正對面有擺設美食、飲料、活動主辦及協辦方的攤位，後方則是上坡草坪，就算不入場，也可以遠遠的坐在草地上聽音樂。活動晚間6時開場，場內場外人潮就聚集200多人，9成都是年輕面孔。活動並未邀請政治人物站台，淡化政黨色彩，整體花費約新台幣100萬元。