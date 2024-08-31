疑不明金流　柯文哲遭北檢聲押禁見

前台北市長柯文哲涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄罪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲經北檢復訊後，遭聲請羈押禁見，北檢檢察官查有不明金流，認為柯文哲、前台北市副市長彭振聲2人均涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄罪，犯罪嫌疑重大，圖利罪最輕為5年以上有期徒刑；至於收賄罪刑恐為10年以上、最重無期徒刑。聲押後，後續待台北地院法官閱卷、律見、開羈押庭，決定是否拘押。



柯文哲31日晚間6點復訊後，遭北檢聲請羈押，稍早理由出爐。北檢表示，有關本署偵辦柯姓、彭姓被告涉犯貪污治罪條例一案，檢察官強制處分結果，說明如下： 本案經檢察官訊問柯姓、彭姓被告後，認2位被告均涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄及同條例第6條第1項第4款之圖利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，爰依法向法院聲請羈押禁見。



有媒體透露，北檢掌握，時任台北市長的被告柯文哲與太太陳佩琪不約而同都將赴美，緊急於30日收網，搜索7個點後獲重大進展，勾稽資料發現可疑不明金流，全案急轉直下，不排除從圖利罪改論較重的違背職務收賄罪。



北檢調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人已請回，柯文哲、彭振聲被聲押禁見。



而柯文哲在復訊偵查庭前，雙手被上銬，身上也多了一件灰色短袖上衣，進入偵查庭後才解開。聲押後，後續待台北地院法官閱卷、律見、開羈押庭。