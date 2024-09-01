毛嘉慶：柯被聲押不影響小草　更不會投藍綠

資深媒體人、曾任中國國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月1日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲經北檢復訊後，31日遭聲請羈押禁見。資深媒體人、曾任中國國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，柯文哲被聲押不影響小草，民進黨達不到效果的，小草只會更不爽，拉票更強，更不會流到藍綠。



毛嘉慶31日晚間赴北檢參與聲援柯文哲行動。毛嘉慶表示，政治干預司法，民進黨想藉此達到目的，對台灣選民來講已不陌生，4年前就是對付國民黨籍前高雄市長韓國瑜，韓敗選後，民進黨也曾用過司法、罷免追殺，什麼案都沒事就要辦。政治操作行政、司法，打壓在野黨，民進黨已是法西斯政黨，民選的獨裁政府。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022年曾以無黨投入桃園市中壢區市議員選舉過。



毛嘉慶向中評社說，韓國瑜被罷免完後，現在就對付柯文哲，且更有種種“巧合”，剛公布完的信任“司法院長”張文貞就是阻擋“國會”改革，新任副院長姚立明更是超級大柯黑，一公佈之後就對柯文哲動手，司法系統都在走升官發財的路。



毛嘉慶說，民進黨不只是想瓦解民眾黨，更是要民眾霸凌在野黨，是台灣民主悲哀，台灣不斷沈淪，政府更對不起年輕人，操弄媒體，要瓦解在野力量。而國民黨最不爭氣，居然還有人見獵心喜、對民眾黨進行弱弱相殘。



他說，民進黨想造成寒蟬效應，用霸權扼殺民主，若與政府不對盤，質疑雞蛋案、光電案，那就等著被政府弄。最好笑的是，在野黨拿了選舉補助款吃飯、吃冰，還要被執政黨思想審查，用對付監督政府的角度監督沒公權力的柯文哲。

