陳佩琪深夜現身北檢　頻掉淚鞠躬盼小草挺柯

左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝） 左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝） 左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝） 左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪哭泣鞠躬，立委黃珊珊也拭淚。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪泣訴，強調柯是清白。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪泣訴，強調柯是清白。（中評社 張穎齊攝） 有小草昏倒送醫。（中評社 張穎齊攝） 有柯黑告民眾黨主席柯文哲教唆犯罪、影響司法。（中評社 張穎齊攝） 前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲涉貪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲31日經北檢複訊後，被認為涉犯《貪汙治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。柯妻陳佩琪在民眾黨籍“立委”黃珊珊的陪同下現身北檢，一到場就頻頻掉淚，哽咽說他們的每筆財產清清白白，希望大家繼續支持柯。隨後陳數度鞠躬，黃珊珊帶著陳離開現場，面對提問不語。



陳佩琪30日被以證人身分請回，柯文哲31日則被聲押禁見。



根據《鏡週刊》報導，檢方追查柯文哲金流，發現有700萬元新台幣財產來源不明，陳佩琪卻多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元，陳佩琪昨天以證人身分被問及此事，稱這些錢都是丈夫柯文哲給的，檢方回問柯文哲，他卻交代不出錢的來源。



陳佩琪深夜10點40分到場，脫下口罩上就開始哭泣、擦眼淚，黃珊珊見狀也哭泣拭淚。黃珊珊、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫、發言人林子宇、徐千晴、民眾黨組織發展部副主任林昭印、民眾黨台北市議會黨團主任劉瀛仁、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒等人在場。



陳佩琪泣訴，感謝來這裡支持的小草，陳佩琪絕對相信柯文哲的清白，現在柯被押在裡面，她在外面，柯並不知道外面的情況。另外有媒體自稱獨家報導指她有大量不明財產來源，這都不是事實，她每筆錢都清楚、乾淨、明白，關於來源，她30日都有跟檢方清楚交代，但很誇張的是，很多媒體引用轉述這些報導，寫她的證詞，都是偏頗、片面，不是說偵查不公開嗎？有嗎？



陳佩琪說，還是只想對柯文哲未審先判？她絕對支持柯文哲的清白，相信且會奮戰到底，她希望各位小草能夠繼續給柯加油，謝謝大家。陳隨後數度鞠躬。黃珊珊隨即陳佩琪離開現場。



記者追問，賴清德說“不分政黨，任何人有證據，就偵辦”，是否會覺得司法不公、政治迫害、綠色恐怖、賴清德在迫害？陳佩琪均不發一語，黃珊珊更拿扇子擋住陳佩琪的臉，不讓媒體拍攝。黃珊珊面露不悅，一路帶陳佩琪上車離開。



此外，晚間時刻，也有發生兩件小插曲，有女性小草身體不適昏倒，送上救護車。另外是有名柯黑，不滿民眾黨號召小草影響司法、教唆犯罪，特地來提告。少數小草仍持續在原地，席地而坐。現場掛著“柯文哲已被司法偵訊40小時”的標語。



北檢調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人已請回，柯文哲、彭振聲被聲押禁見。



北檢檢察官查有不明金流，認為柯文哲、前台北市副市長彭振聲2人均涉犯《貪汙治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄罪，犯罪嫌疑重大，圖利罪最輕為5年以上有期徒刑；至於收賄罪刑恐為10年以上、最重無期徒刑。