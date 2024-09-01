陳佩琪深夜現身北檢　頻掉淚鞠躬盼小草挺柯

中評社台北8月31日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲31日經北檢複訊後，被認為涉犯《貪汙治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。柯妻陳佩琪在民眾黨籍“立委”黃珊珊的陪同下現身北檢，一到場就頻頻掉淚，哽咽說他們的每筆財產清清白白，希望大家繼續支持柯。隨後陳數度鞠躬，黃珊珊帶著陳離開現場，面對提問不語。
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|左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝）
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|左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝）
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|左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝）
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|左起民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝）
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|民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪哭泣鞠躬，立委黃珊珊也拭淚。（中評社 張穎齊攝）
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|民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪泣訴，強調柯是清白。（中評社 張穎齊攝）
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|民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪泣訴，強調柯是清白。（中評社 張穎齊攝）
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|有小草昏倒送醫。（中評社 張穎齊攝）
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|有柯黑告民眾黨主席柯文哲教唆犯罪、影響司法。（中評社 張穎齊攝）
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|前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲涉貪。（中評社 張穎齊攝）