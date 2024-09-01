柯文哲1日開羈押庭　小草露宿跨夜持續守護

北檢外的小草持續守護民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月1日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。台北地院指出，1日再進行限閱庭、律師閱卷、律見、開羈押庭。至於北檢外的小草，席地露宿而睡，持續守護柯文哲，上午10點照樣進行抗議活動。



柯文哲遭聲押禁見，北院表示，柯文哲8月31日晚間10點42分移送至北院後審室、前台北市副市長彭振聲晚間10點35分移送至北院後審室。因本件卷證中檢察官聲請部分限閱，目前承審法官尚確認可提供辯護人閱卷之範圍後，方會通知被告辯護人閱卷。



北院指出，8月31日不會開庭，因檢察官聲請限制閱卷，所以明天8點半會先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會開始讓當事人當庭開始閱卷。限閱庭、再來律師閱卷、再來律見（法官利用此時間閱卷）、開羈押庭。



北檢外有10幾名以上的小草席地而坐，打算長期抗爭，不畏酷熱。在柯文哲妻子陳佩琪深夜到場打氣後，小草更具熱誠。而民眾黨已發出動員令，1日上午10點將繼續進行靜坐抗議活動，預計民眾黨全黨公職也會再度輪流到場，打算守護柯文哲到出北院。