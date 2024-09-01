柯美蘭：民主已死柯文哲是第一個犧牲的烈士

柯文哲胞妹柯美蘭。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭檢方聲請聲押禁見。柯文哲胞妹柯美蘭今天稍早在臉書發聲，直指民主已死，“柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲”，為了民主、反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。



柯美蘭表示，20世紀末到21世紀，有許多國家從民主走向專制，包含俄羅斯、土耳其、委內瑞拉、匈牙利、白俄羅斯、波蘭、泰國等，這些國家都從民主選舉選出總統，之後總統透過控制媒體、控制司法，變成專制國家。



“台灣也跟上這波歷史逆流，從民主國家，正式成為極權專制國家。”柯美蘭指出，8月30日對台灣是歷史性的一天，政府利用司法權和警察權，在毫無證據的狀況下拘捕在野黨領袖，這是獨裁政權的開始。



柯美蘭直言，8月30日以後，任何想要對抗民進黨貪腐和專制的人，甚至只是妨礙民進黨貪腐的人，隨時會無端入獄。因為台灣已經喪失人權。



柯美蘭說，所有為虎作倀的檢察官、法官、警察、媒體、網紅、名嘴，“恭喜你們成為集權統治集團的成員，但是歷史會記得你們，硬生生把台灣從民主送進專制集團的手中。”



柯美蘭表示，民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。面對極權政府，任何人隨時都會成為受害者。