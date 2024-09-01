童子賢：非核家園是理想已到反思階段

和碩董事長童子賢出席“啟思國安青年營”，針對能源議題進行演講。(照:江啟臣臉書) 中評社台北9月1日電／氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢昨日受訪時表示，非核家園是充滿理想的想法，但現已到反思階段，若把核能去掉只用綠電，就會造成台灣供電問題，所以他主張“核綠共存”。



童子賢作為氣候變遷對策委員會副召集人，近期常提倡核能，被認為賴清德用的“擁核派”。童在昨日受訪表示，他一年多前就提出核綠共存，非核家園是為了環保，當年有崇高理想，因為在30、40年前把核能當作核子彈，會破壞環境、毀掉家園。經過這麼多年的經驗，目前理解的是核能不等於核子彈，核彈要濃度很高，全世界很少有國家有辦法提煉出這麼高濃度的鈾。



啟思民本基金會8月31日舉行一年一度的“國安”青年營，由基金會董座江啟臣領軍，並特別邀請童子賢講解台灣科技產業發展與能源議題。



童子賢指出，台灣在過去的40年已證明，核電沒有讓任何人受傷或生命財產受損，就跟飛機起降一樣，有其危險性，但可透過制度、管理與科技控制；而核能帶給人類的優點，首先是穩定的電源，背後更重要的優點是不排碳，無論人工智慧（AI）、高階晶片或電動車都需要用電，多年來核電已證明能提供安全、可靠供電，及不排碳發電的特質。



童子賢表示，非核家園是充滿理想的想法，但到了這個階段，可以做反思，若要把核能去掉，就會造成台灣供電問題，如果非核家園只要綠電，就沒辦法撐起穩定供電、淨零碳排與低電價、電價實惠的任務。因此，台灣應敞開心胸讓核二廠、核三廠延役，甚至開始思考運用第四代核電廠，他1年多前就提出“核綠共存”，如此才能幫忙台灣達成穩定供電、不排碳，淨零碳排的目標。



童子賢提到，新加坡目前發電92.6%靠天然氣，電費每度6.4元，比台灣平均每度電2元多貴了不少；若以此換算台灣非核家園後的情形，台灣每年約要用3000億度電，電費將是天文數字，比勞健保虧損大幾十倍，也比“國防”預算高好幾倍，如今新加坡已與美國簽署核能研究協定，這也是為何他呼籲核綠共存。