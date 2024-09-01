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19解放軍機艦四面夾台距澎湖僅42海浬
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2024-09-01 10:51:01
大陸解放軍在台海周邊海、空域活動示意圖。（照:台軍方提供）
中評社台北9月1日電／台灣軍方今天公佈，從昨天(8月31日)清晨6時，至今天清晨6時為止，24小時內偵獲進入西南及東部空域大陸軍機10架次（其中逾越“海峽中線”6架次）、軍艦7艘次、公務船2艘，並持續在台海周邊活動，其中距澎湖僅42海浬。
根據“國防部”公布顯示圖，逾越“中線”繞行台灣西南空域的大陸軍機，分別離澎湖42浬、綠島50浬、鵝鑾鼻63浬、基隆108浬。
台軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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