北檢“端股”再出江湖　全面查柯文哲5大案

前台北市長柯文哲涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄罪。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／台灣民眾黨主席柯文哲遭到台北地檢署全面性的調查，不僅查京華城容積率弊案，據瞭解，檢方還分成兩組人馬，陸續針對“總統”大選政治獻金案、北士科地上權案、魚果市場、南港轉運站BOT共計五大弊案，全盤進行訊問。為此，北檢為此設立的“端股”再現，由“天下第一組”檢肅黑金專股主任江貞諭領導多位檢察官共辦、共享資源，今早檢察官林俊言、郭建鈺，進入法庭釋明限閱理由，柯、彭的律師團共4人也進入開庭，閱卷庭約40分鐘結束。



柯文哲、彭振聲昨遭北檢調查，均涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，聲請羈押禁見，昨晚10時許，陸續送往法院候審室，兩人分隔離過夜。



據瞭解，北檢認為此次案件過於龐大，因此重新啟用“端股”，因為“端股”是曾在偵辦“立委”集體貪瀆案等重大案件中發揮關鍵作用的臨時股別，由號稱“天下第一組”的忠組主任江貞諭領導團隊，居中協調和分配偵查工作。



檢察官到各地檢署報到後，都會被分配到1個股符，作為辦案時處理司法卷證以及對外文書的發文、歸檔代號。以北檢為例，檢察長的代號是“天股”，襄閱主任檢察官則是“地股”，因偵查不公開的需要，每個股符在電腦系統都有加密，每一位檢察官都只能查詢或改動自己案件內資料。



2009年，台北地檢署偵辦高鐵相關弊案，考量地檢署團隊辦案需要，第一次啟用“端股”，偵查終結後就關閉，爾後凡是遇到重大案件，或是案情錯縱龐雜的案子，都會由時任檢察長視需要重啟“端股”，包括遠雄案、三中案、私菸案、2020年的“立委”集體收賄案，都由“端股”偵辦。