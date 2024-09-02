湯紹成：美大選對賀錦麗有利　戰爭會是變數

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，從三項指標來看，包括募款金額龐大、主流民調領先、部分共和黨人相挺，若明天投票，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）勝選機會大。但美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）若敗選，美國恐怕會鬧出不小風波，美國總統拜登（Joe Biden）、特朗普都已預示這件事。



湯紹成說，中東世界的戰爭升溫，及俄烏戰爭可能擴大，對賀錦麗是不利的因素，民主黨政府沒辦法得分，戰爭因素會是賀錦麗能否當選的變數之一。而賀錦麗的對中政策不脫拜登路線，但在選舉過程中，民主黨會不會藉機打台灣牌刺激大陸做出某些動作，以贏得更多選民的支持？值得注意。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，美國大選的選情撲朔迷離，還有約80天，結局如何很難說，但若是明天投票，賀錦麗勝選的機率非常大，有3項指標則是賀錦麗勝選機率較大的底氣，包括募款金額、主流民調均領先、部分共和黨人跳船挺賀錦麗。



湯紹成說，一、特朗普到現在的募款金額衹有逾3億美元，而賀錦麗在接棒拜登後，1個月內就募得5.4億美元，而拜登也有留下約5億美元的競選經費，這就是指標。二、美國主流民調多是賀錦麗領先，雖賀錦麗還未能十拿九穩地掌握270張過半的選舉人票勝選，但現在還是比特朗普多。



湯紹成舉例道，三、美國著名保守派法律學者、前聯邦上訴法院法官魯狄格挺賀錦麗（魯狄格是已故前美國總統老布什（George H.W.Bush）提名的法官，也是曾任職於兩屆共和黨政府的老將），國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）都還未選邊站，但泰勒絲部分超級粉絲已自發募款支持賀錦麗，碧昂絲也禁止特朗普使用自己的歌曲，被外界解讀是“切割”，對賀錦麗會有很大的加分效果。但距離大選投票還有80天，誰曉得特朗普會變出什麼把戲？

