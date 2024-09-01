陳智菡嗆北檢“原來柯家連用ATM也有罪”

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／台灣民眾黨主席柯文哲因京華城容積案，８月30日被檢廉帶回，歷經當庭逮捕、提審攻防及聲押後，北院預計今天中午開庭決定是否羈押。外傳柯文哲、陳佩琪夫妻有170萬金流疑與京華城有不明對價，民眾黨“立院”黨團辦公室主任陳智菡陳智菡質疑，北檢查了2天僅查到一個不明財產170萬，而且還有媒體“賄聲賄影”，大嘆“…..原來柯文哲家庭連用ATM都有罪”。



檢方偵辦京華城容積案的最新進度，前台北市長柯文哲以及前副市長彭振聲都遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院表示，因為檢察官聲請部分限制閱卷，已通知彭振聲、柯文哲的辯護人於今天(1日)上午8點30分開閱卷庭，由檢察官到庭釋明限制閱卷的理由、標準，並由承審法官確認可以提供辯護人閱卷範圍，預計下午正式召開羈押庭。



柯文哲昨天(8月31日)在北檢接受未完成的偵訊後，遭檢方聲請羈押，預計今午召開羈押庭。而柯文哲的支持者在長時間等待下逐漸不耐，昨聚集300多人在北檢門口舉標語陳抗，大喊“放人！”



媒體報導，外傳柯妻陳佩琪多次到ATM提款機存入現金，檢方懷疑有170萬元跟京華城有關。柯文哲愛將、民眾黨“立院”黨團辦公室主任陳智菡則砲轟，“等了兩天，等到一個不明財產170萬元”，“至於這筆錢到底跟京華城有什麼對價關係？相關金流？看不出來。”



陳智菡表示，依據陳佩琪醫師的說法，每一筆現金都有清楚、明白交代，其中有2018年柯文哲的選舉補助款、母親留下的手尾錢，以及柯文哲上節目的出席費、稿費等費用，然而檢方卻不願採信。



陳智菡更批評媒體“賄聲賄影”、獨家滿天飛，悲憤喊冤“原來柯文哲家庭連用ATM都有罪”？呼籲北檢既然大軍壓境、鋪天蓋地搜索，就應該拿出柯文哲貪污的證據，讓人民心服口服。