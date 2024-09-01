黃國昌、柯美蘭抵北院　張啟楷批檢廉洩密

民眾黨主席柯文哲遭聲請羈押禁見，柯的胞妹柯美蘭、民眾黨立委黃國昌等人都到台北地院外聲援。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。柯文哲與民眾黨的支持者一早就到台北地院聚集聲援柯P，柯的胞妹柯美蘭、民眾黨“立委”黃國昌與張啟楷、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫等人都到場聲援。



台北地院外目前約聚集逾百位小草席地而坐聲援柯文哲，眾人頂著38℃的體感溫度，仍不斷激動大喊“司法不公、柯P加油”，氣氛相當高昂。稍早傳出警方將強制驅離在北院門前靜坐聲援的小草，但據瞭解，警方目前仍以柔性勸導為主，除非支持者有過激行為才會採取強制措施。



民眾黨今日上午10時在黨中央召開記者會，指控檢廉涉嫌洩密帶風向，黃國昌怒批，檢廉跟特定媒體在有關重大案件交相配合操作，意圖如此明顯，什麼叫偵查不公開？如果是假的就是散布假訊息，惡意帶風向，讓輿論扣上柯文哲收賄大帽子，感覺完全沒有辦法接受。



張啟楷抵北院門口後則拿起麥克風和支持者說明指出，特定媒體報導柯文哲和疑似不明金流新台幣700萬元有部分來自柯妻陳佩琪“亡母手尾錢”，但陳母目前仍然健在，那筆錢是陳父所留下來的遺產，且陳父在2016年就已過世，跟京華城案一點相干也沒有，痛批特定媒體“竹篙湊菜刀”（閩南語：指將菜刀套在竹竿上，引申為將不同的東西胡亂裝湊在一起。），作假新聞來帶風向。



陳智菡在北院現場也向支持者表示，有些特定媒體報導，柯文哲涉嫌圖利遭聲押，涉犯財產來源不明罪，請問檢廉到底是在問京華城案還是政治獻金案？我們完全搞不清楚，這個到底是偵查不公開？還是偵查全公開？這根本就是是綠色恐怖。