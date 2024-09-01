柯偵訊訊息滿天飛　民眾黨質疑北檢誰在放話

檢廉偵辦京華城案，柯文哲遭聲押禁見。民眾黨1日上午舉行記者會。(照:民眾黨提供) 中評社台北9月1日電／檢廉偵辦京華城案，8月31日依貪污治罪條例聲押禁見前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，民眾黨中央緊急應變小組，包含共同召集人黃國昌、黨秘書長周榆修、“立委”張啟楷、前“立委”陳琬惠、黨團主任陳智菡、中央委員李國璋1日再度召開記者會，要求北檢說明誰在放話，不要只以“不予證實”混過去！



民眾黨“立院”黨團總召黃國昌在記者會中質疑，部分媒體的獨家報導，指柯文哲疑被查到不明金流，甚至點出700萬帳戶資金不明，這些數據從何而來？他要請教辦案檢方，還記不記得什麼叫做偵查不公開？如果這是假的，那是散播假訊息，還是檢方與特定媒體交相配合操作，刻意透過扭曲的事實惡意帶風向，讓輿論對柯文哲扣上收賄的大帽子，嚴重重傷司法的公信力。



黃國昌也說，檢方用京華城案聲請到搜索票，結果不僅違法搜索民眾黨中央黨部，用這個搜索票在民眾黨公共空間到處翻箱倒櫃，企圖尋找任何有可能羅織入罪的跡證，拿A案進行釣魚式、摸索式的搜索，想要再去辦B案，辦C案，還帶走一些文件，而這些文件和京華城案一點關係都沒有。



黃國昌表示，檢方深夜長時間疲勞轟炸審訊，訊問內容都是關於木可與政治獻金問題，在柯文哲拒絕夜間訊問後，檢方以涉犯京華城圖利罪嫌當庭諭知逮捕，此等同於問A案用B案進行逮捕。他說，對於檢方如此踐踏辦案程序，完全不能接受，這樣下去只會讓司法淪為政治追殺的工具，而不是實現人民期待的公平正義。



陳智菡也質疑，媒體報導“財產不明”是否真有此事？何以消息已滿天飛？找不到不明金流，居然拿已故的陳佩琪父親羅織罪名，真的是“綠色恐怖”。