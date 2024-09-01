中評現場：柯羈押庭晚上8時　小草烈日守候

民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，遭聲請羈押禁見。台北地院門口目前聚集約上百名支持者，頂著38℃體感溫度的烈日守候。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北9月1日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦台北京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席柯文哲8月31日經北檢復訊後，被認為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪、公務員違背職務收賄，遭聲請羈押禁見。台北地院門口目前聚集約上百名小草，頂著38℃體感溫度的烈日守候，現場約在中午傳出北院將在今晚8時召開羈押庭。



據瞭解，目前柯文哲和前台北市副市長彭振聲的委任律師都還在開限制閱卷庭，由於律師僅能手抄看卷，所以進度相當緩慢，等限閱庭結束後，被告律師才可以開始閱卷，閱卷後律師會再和被告律見，商討訴訟策略，所以羈押庭預計在晚間8時才召開，估計開完羈押庭應已是2日凌晨。



根據規定，若聲押庭未限制閱卷，被告律師可影印整套卷證再帶回去研究，但若檢察官認為可能影響偵查得聲請限制閱覽聲押卷的“內容”或“閱卷方法”。而柯案檢方並未限制閱覽內容，僅請求限制閱覽方式，所以律師只能在現場筆記並禁止抄錄，也就是律師看完卷後開庭時，要依據記憶及手寫筆記辯護，若有需要法院才會再提示卷證。



另外，台灣現行法律規定，為保障被告閱卷權，法官無法限制被告律師的閱卷時間。而據瞭解，目前柯文哲和彭振聲的律師都向法院主張閱卷、休息和律見的時間共要約8小時，所以法官審酌被告律師的主張後已諭知晚上8時再開羈押庭。